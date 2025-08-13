Запланована подія 2

Азербайджан відправив в Україну першу партію гуманітарного вантажу з електрообладнанням

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням / Фото: azertag.az

Азербайджан відправив в Україну першу партію нової гуманітарної допомоги, що складається з електричного обладнання. Конвой із 10 вантажівок вирушив із Сумгаїтського технологічного парку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє азербайджанське інформаційне агентство "Азертадж" із посиланням на речника Міністерства енергетики АР Джахіда Мікаїлова.

До складу гуманітарного вантажу увійшло близько 90 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 25 генераторів та 7 комплектів трансформаторів, призначених для підтримки у відновленні стабільного електропостачання в регіонах, що постраждали від війни, яка триває в Україні.

Фото: azertag.az
Фото: azertag.az

Наступну партію планують відправити найближчими днями. Допомога організована на підставі звернень української сторони, її загальна вартість становить 2 мільйони доларів, йдеться у повідомленні.

Азербайджан раніше вже надсилав Україні гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням.

Стверджується, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої цією країною Україні в умовах війни, включаючи допомогу у відновленні та реконструкції, вже перевищила 44 мільйони доларів.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення ще двох мільйонів доларів США на закупівлю електричного обладнання для України

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня Росія здійснила атакувала компресорну станцію Оператора газотранспортної системи України, розташовану в Одеській області неподалік кордону з Румунією. Вона забезпечувала транспортування газу в межах диверсифікованого маршруту постачання, яким уже надходив американський LNG та тестові обсяги газу з Азербайджану.

Через два дні російські дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Президент Ільхам Алієв засудив завдані країною-агресором Росією повітряні удари по об'єктах Азербайджану, що знаходяться на території України.

Автор:
Тетяна Бесараб