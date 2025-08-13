Запланована подія 2

Азербайджан отправил в Украину первую партию гуманитарного груза с электрооборудованием

гуманитарная помощь
Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи по электрооборудованию/Фото: azertag.az

Азербайджан отправил в Украину первую партию новой гуманитарной помощи, состоящей из электрического оборудования. Конвой из 10 грузовиков отправился из Сумгаитского технологического парка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает азербайджанское информационное агентство "Азертадж" со ссылкой на спикера Министерства энергетики АР Джахида Микаилова.

В состав гуманитарного груза вошло около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов, предназначенных для поддержки в восстановлении стабильного электроснабжения в регионах, пострадавших от продолжающейся в Украине войны.

Фото 2 — Азербайджан отправил в Украину первую партию гуманитарного груза с электрооборудованием
Фото: azertag.az
Фото 3 — Азербайджан отправил в Украину первую партию гуманитарного груза с электрооборудованием
Фото: azertag.az

Следующую партию планируют отправить в ближайшие дни. Помощь организована на основании обращений украинской стороны, ее общая стоимость составляет 2 миллиона долларов, говорится в сообщении.

Азербайджан ранее уже посылал Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

Утверждается, что общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной этой страной Украине в условиях войны, включая помощь в восстановлении и реконструкции, уже превысила 44 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении еще двух миллионов долларов США на закупку электрического оборудования для Украины .

Напомним, в ночь на 6 августа Россия совершила атакующую компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины, расположенную в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Она обеспечивала транспортировку газа в пределах диверсифицированного маршрута поставки, которым уже поступал   американский LNG и тестовые объемы газа из Азербайджана .

Через два дня российские дроны-камикадзе типа Shahed атаковали нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR.   в Одесской области Президент Ильхам Алиев осудил нанесенные страной-агрессором Россией воздушные удары по находящимся на территории Украины объектам Азербайджана.

Автор:
Татьяна Бессараб