Помощь энергосистеме: Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

Азербайджан передал Украине новое электрооборудование
Азербайджан передал Украине новое электрооборудование/Фото: Trend.az

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошло критически важное электрооборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Trend.az.

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики Азербайджана на основании соответствующего распоряжения президента АР Ильхама Алиева.

Отмечается, что очередной груз с электрическим оборудованием, предназначенный для Украины, был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.

Фото: Trend.az
Фото: Trend.az

Помощь от Азербайджана

Азербайджан ранее уже посылал Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Так в декабре 2022 года он   передал Украине гуманитарную помощь   из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

В октябре 2023 года Азербайджан направил в Украину электрооборудование для поврежденной от российских обстрелов энергетической системы. А в феврале 2025 года Азербайджан   выделил   Украине 1 млн. долларов гуманитарной помощи.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении еще двух миллионов долларов США на   закупку электрического оборудования для Украины .

В январе этого года Азербайджан направил в Украину очередную партию критически важного гуманитарного груза для поддержки энергосистемы. Общая стоимость переданного оборудования составляет около 1 миллиона долларов.

Автор:
Татьяна Бессараб