Эстония выделяет почти 400 тысяч евро на зимнюю помощь Украине

Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

Зимняя помощь Украине

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, выделенные средства будут направлены на финансирование мобильных кризисных центров, а также центров эвакуации и транзита. Помощь должна обеспечить поддержку людям, вынужденным переживать зиму без электроэнергии и отопления при температуре до –20 °C и ниже.

Цахкна подчеркнул, что тысячи украинских семей, в частности с детьми и пожилыми людьми, оказались в условиях мороза без света и тепла. По его словам, Россия пытается использовать холод и тьму как инструмент давления.

"Путин пытается использовать холод и тьму как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель и каждое европомощи посылает четкий сигнал: Украину не сломать", - написал он.

Министр подчеркнул, что Эстония и дальше стоит бок о бок с Украиной, поддерживая самых уязвимых граждан и противодействуя тактике террора против гражданского населения.

Напомним, в Киев поступила первая партия из почти 60 генераторов от мэрии и общины Варшавы. В общей сложности польская столица передала 90 генераторов разной мощности для усиления энергостойкости критических объектов и жилых домов столицы.