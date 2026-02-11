"Укрзалізниця" доставила з Литви 50 генераторів загальною потужністю 17,8 МВт

“Укрзалізниця” на замовлення Міненерго транспортувала з Литви партію з 50 потужних генераторів сумарною потужністю 17,8 МВт.

Як пишеDelo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що обладнання з одиничною потужністю від 300 до 900 кВт призначене для посилення стійкості української енергосистеми.

Доставити генератори та необхідне обладнання залізничникам вдалося за три доби.

"З огляду на погодні умови та габарити вантажу, таку логістику змогли забезпечити лише залізничники, що критично важливо в умовах регулярних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Частину генераторів уже вивантажили для однієї із західних областей України, інші забезпечуватимуть енергопідтримку столиці.

Фото: Укрзалізниця

