Київщина отримала 40 генераторів від Литви для дитячих будинків

Київська область отримала 40 комплектів автономного обладнання від литовської організації Stiprūs kartu за сприяння Посольства Литовської Республіки в Україні. Генератори передали дитячим будинкам сімейного типу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Киівсьоі ОВА Микола Калашник.

Генератори для дитячих будинків

"Київщина продовжує отримувати важливу міжнародну підтримку в один із найскладніших періодів цієї зими", - заявив він.

Кожен комплект обладнання, призначеного для автономної роботи під час відключень електроенергії, містить дизельний генератор потужністю 6 кВт, подовжувач, LED-прожектор та обігрівач.

Допомогу передали 40 дитячим будинкам сімейного типу, у яких виховуються 318 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отримане обладнання дозволить забезпечити стабільні побутові умови в приватних житлових будинках під час аварійних та екстрених відключень у зимовий період, підкреслив Калашник.

Фото: Микола Калашник.

"За останній тиждень Київщина отримала 478 генераторів загальною потужністю 3,853 МВт від міжнародних партнерів. Це дозволяє забезпечувати роботу обʼєктів критичної інфраструктури і соціальноі сфери навіть у разі повної відсутності електропостачання - за рахунок альтернативних джерел живлення" - підсумував він.

Нагадаємо, Польща надала Україні 379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога була розподілена серед громад.

Додамо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.