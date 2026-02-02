Киевская область получила 40 генераторов от Литвы для детских домов

Киевская область получила 40 комплектов автономного оборудования от литовской организации Stiprūs-карту при содействии Посольства Литовской Республики в Украине. Генераторы передали детским домам семейного типа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Генераторы для детских домов

"Киевская область продолжает получать важную международную поддержку в один из самых сложных периодов этой зимы", – заявил он.

Каждый комплект оборудования, предназначенного для автономной работы при отключении электроэнергии, содержит дизельный генератор мощностью 6 кВт, удлинитель, LED-прожектор и обогреватель.

Помощь передали 40 детским домам семейного типа, в которых воспитываются 318 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Получившееся оборудование позволит обеспечить стабильные бытовые условия в частных жилых домах во время аварийных и экстренных отключений в зимний период, подчеркнул Калашник.

Фото: Николай Калашник.

"За последнюю неделю область получила 478 генераторов общей мощностью 3,853 МВт от международных партнеров. Это позволяет обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры и социальной сферы даже в случае полного отсутствия электроснабжения – за счет альтернативных источников питания", – подытожил он.

Напомним, Польша предоставила Украине 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь была распределена среди общин.

Несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.