Литва передасть Україні електрогенератори на понад 2 млн євро

Литва надасть Україні електрогенератори на суму понад 2 млн євро, посиливши підтримку української енергосистеми в умовах постійних атак з боку Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло – електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною. Слава Україні!", - написав він.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі лише за останні дні країна отримала шість вантажів загальною вагою понад 50 тонн.

Допомогу надіслали Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Іспанія та Норвегія. Серед отриманого устаткування — силові трансформатори, розподільчі шафи, мобільні генератори та освітлювальні щогли.

Нові партії допомоги від країн-партнерів вже в дорозі, зокрема у п'ятницю очікується прибуття великої партії обладнання з Чехії. Також з Польщі до Києва прямує колона з 400 потужних генераторів. Австрія вже відправила свій вантаж до резервного хабу Міненерго.

Нагадаємо, наступного тижня Ірландія перерахує €25 млн до Фонду підтримки енергетики України, які буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання. Нідерландам також оголосили про додаткову допомогу у розмірі €23 млн.