Украина привлекла более 600 млн евро энергетической помощи от партнеров

Нынешней зимой Украина существенно усилила координацию международной энергетической поддержки, консолидировав помощь партнеров в новых форматах взаимодействия. Это позволило обеспечить дополнительное финансирование и необходимое оборудование для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В частности, был запущен так называемый "энергетический Рамштайн", позволивший партнерам лучше определять ключевые потребности украинской энергосистемы и оперативнее реагировать на них.

Также сформирована коалиция зимней энергетической поддержки Украины, к которой присоединились более 40 государств. В рамках инициативы страны-партнеры поставляются генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и другое критически важное оборудование.

Отдельно сообщается, что в Фонд поддержки энергетики Украины привлечено 602,5 млн. евро от 16 стран, Европейского Союза и частного сектора.

Важным направлением стала работа хабов энергооборудования. Из-за них Украина получила 174 гуманитарных груза общим весом 2236,5 тонны от 22 стран, тогда как еще 482 груза весом 4621,56 тонны были отправлены дальше для нужд энергетической системы.

В рамках совместной с Европейским Союзом инициативы «Луч надежды» в Украине установлены солнечные станции в 27 больницах. Их совокупная установленная мощность составляет 2970 кВт.

Заметим, только за период с 26 января по 10 февраля в Украину поступило более 560 единиц критически важного энергетического   оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Автор:
Татьяна Гойденко