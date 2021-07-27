СБУ снова блокирует B2B Jewelry: почему обманутым вкладчикам пирамиды рано радоваться

Противостояние между правоохранительными органами и финансовой пирамидой B2B Jewelry вышло на второй виток. Год назад Служба безопасности Украины объявила о блокировке деятельности компании, а суд предпринял попытку привлечь к ответственности за многомиллионное мошенничество ее основателя Николая Гонту.

Однако, в 2021 году компания снова вернулась к работе и опять начала привлекать в свои ряды "инвесторов", обещая им еще более грандиозные заработки. И так продолжалось до тех пор, пока организаторы пирамиды не заявили, что спецслужбы провели обыски в их магазинах и изъяли товар. В СБУ отчитались: борьба с мошенниками продолжается, а четырем кураторам финансовой пирамиды объявлено о подозрении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Основатели B2B Jewelry заявили, что все это похоже на рейдерский захват, и решили создать петицию на сайте президента с требованием "разрешить проекту беспрепятственно работать".

Delo.ua рассказывает, что предприняла СБУ, чтобы со второй попытки прекратить работу B2B Jewelry, а также о том, что мешает вкладчикам добиться компенсации ущерба в суде.

Что произошло?

Суть работы B2B Jewelry заключалась в том, что компания предлагала украинцам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. По состоянию на 2020 год, когда СБУ первый раз ограничила ее работу, увидев в ней признаки мошенничества, вкладчиками компании были более полумиллиона украинцев, у которых ее основатели успели собрать, по меньшей мере, $250 миллионов.

Вторую попытку ограничить работу компании правоохранители предприняли только спустя год. Накануне, 26 июля, СБУ сообщила, что при содействии Нацполиции, налоговой и прокуратуры за неделю провела 26 обысков по месту жительства руководства B2B Jewelry и в магазинах сети на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы, ювелирные изделия, печати юрлиц, мобильные телефоны, компьютерную технику и имущество, в том числе и транспортные средства. Магазины, в которых побывали правоохранители, были закрыты и опечатаны.

Впрочем, представители B2B Jewelry быть в набат начали еще до того, как СБУ официально обнародовала информацию о своих процессуальных действиях. Еще 21 июля компания распространила сообщение о том, что "проект столкнулся с непростыми обстоятельствами" и призвала клиентов воздержаться от покупок под кэшбек, пообещав вскоре восстановить полноценную работу.

Позднее компания обнародовала информацию о том, что "правоохранительные органы вынесли все украшения из магазинов" и заявила, что эти действия были "больше похожи на рейдерский захват".

Более того, руководство B2B Jewelry собрало немногочисленный митинг сторонников возле завода по производству ювелирных изделий в городе Ладыжин в Винницкой области и заявило, что клиенты проекта создали петицию на сайте президента с требованием сохранить его работу. Впрочем, пока на сайте электронных петиций ее нет.

О чем говорит СБУ?

Основатель финансовой пирамиды Николай Гонта заявил, что во время обысков со стороны правоохранителей не было "никому ничего не предоставлено, не предъявлено". По его словам, компания выполняла свои обязательства по выплатам клиентам.

Впрочем, позиция правоохранительных органов все та же: представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и в легализации денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В СБУ сообщили, что четыре куратора были уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 28: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

часть 2 статья 222: мошенничество с финансовыми ресурсами;

часть 3 статьи 209: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Что не так на практике?

Дело в том, что подозрения в мошенничестве в адрес основателей финансовой пирамиды звучали и в прошлом году, однако все судебные разбирательства пока не привели ни к прекращению работы компании, ни к привлечению к ответственности ее основателя. Более того, как установили СМИ, Гонта беспрепятственно, хоть и неофициально, пытается реализовать подобные проекты еще и в Турции — уже под названиями Diamond Way и Cancri Jewelry. Тем временем обманутые вкладчики пирамиды пока безуспешно пытаются вернуть свои деньги в суде.

В частности, как рассказал Delo.ua член ассоциации юристов Украины, партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец, который занимается защитой в суде интересов пострадавших от B2B Jewelry, одна из проблем в том, что в отношении Гонты до сих пор не применена никакая мера пресечения. Так, в сентябре 2020 года ему было вручено подозрение о совершении уголовных преступлений, в частности: в организации мошенничества с финансовыми ресурсами, совершенного организованной группой, которое привело к серьезному материальному вреду, а также в "отмывании" имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере.

"За мошенничество с финансовыми ресурсами предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов (51-170 тысяч гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Легализация доходов — более тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного срока от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, — объясняет Грушовец. — В прошлом году основателя пирамиды отправили под домашний арест. Однако, на данный момент в отношении него не избрана никакая мера пресечения. Это дает Николаю Гонте право беспрепятственно передвигаться не только по территории Украины, но и выезжать за границу".

Вторая проблема, по словам адвоката, состоит в том, что компенсировать вкладчикам потерянные ими деньги невозможно: Гонту не подозревают в том, что он завладел деньгами тысяч вкладчиков пирамиды. Так, инкриминируемые Гонте статьи не предусматривают компенсацию причиненного вкладчикам вреда за счет его капитала, а только направлены на конфискацию его имущества в пользу государства. По словам Грушовца, это не выход, поскольку имущества Гонты для компенсации причиненного им ущерба недостаточно: так, сумма официального дохода Гонты за 2017-2019 годы составила несколько десятков тысяч гривен. В то время как сумма убытков только некоторых отдельных клиентов насчитывает сотни тысяч.

Более того, адвокатам удалось выяснить, что лично Гонте принадлежит лишь одно транспортное средство: Lexus ES 350 2014 года выпуска. Зато "Благотворительный фонд "Зимородок", через который, по данным адвокатов, проводились махинации с деньгами вкладчиков B2B Jewelry, владеет еще пятью: четырьмя автомобилями Nissan Qashqai и Mercedes-Benz V 300 D. По словам Грушовца, для того, чтобы хоть частично компенсировать потери некоторых вкладчиков, адвокаты инициировали арест этого имущества с последующей передачей его в управление Агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, но получили отказ, и сейчас ждут рассмотрения апелляции.

"Каждый раз по делу B2B Jewelry мы убеждаемся, что превентивная функция в нашей стране по сути не работает, а человек, который совершил преступление, часто не подвергается никакому наказанию, — говорит он. — Потерпевшим остается только наблюдать за этим со стороны и становиться свидетелями появления новых, еще более тонких махинаций".

Дарья Нинько, специально для Delo.ua

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!