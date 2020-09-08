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Дело о B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения двум фигурантам

Суд поместил организатора и руководителю пирамиды под круглосуточный домашний арест, а главному бухгалтеру пирамиды меру пресечения изберут 9 сентября

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум фигурантам дела о финансовой пирамиде B2B Jewelry.

Рассмотрение меры пресечения для еще одного фигуранта состоится 9 сентября, сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

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В частности, организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру были объявлены подозрения по статьям совершение преступления стойкой организованной группой лиц, мошенничество в крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах Уголовного Кодекса Украины.

Как ожидается, главному бухгалтеру пирамиды суд изберет меру пресечения 9 сентября.

Напомним, 27 августа СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более $250 млн. Известно, что к афере причастны более 20 человек, было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

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Вскоре организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем.

Еще в мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.

B2B Jewelry предлагал украинцам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. Регулятор усмотрел в этой деятельности признаки финансовой пирамиды.

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