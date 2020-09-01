На собранные деньги купили остров: организаторам B2B Jewelry объявили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины (ГПУ). В Офисе ГПУ не упоминают название компании, но в связи с тем, что 27 августа правоохранители провели 48 обысков в офисах компании B2B Jewelry в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе, речь идет именно о ней.

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По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Участники преступной схемы проводили сбор денег, в том числе, с использованием банковских счетов благотворительной организации, для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение, сулящее огромные проценты. В дальнейшем они завладевали этими деньгами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы для легализации денег приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в городе Одесса, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду, вкладчиками были более 600 тысяч украинцев.