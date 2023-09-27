В Киеве поймали группу мошенников, которые обманули более 180 украинцев, предлагая "работу за границей"

Управление противодействия киберпреступлениям в Киеве совместно со следователями Голосеевского управления полиции разоблачили трех участников преступной группы, которые наживались на искавших работу за рубежом украинцах, используя сайты workhub2018.com.ua и e-work.com.ua.

Как сообщает департамент киберполиции Нацполиции и Киевская городская прокуратура, речь идет о схеме, 26-летнему организатору которой уже сообщили о подозрении в мае. Отмечается, что предприимчивый киевлянин тщательно продумал детали совершения преступлений и распределил свои обязанности между своими знакомыми.

По его указанию фигуранты создали три фиктивных предприятия для предоставления якобы юридических услуг по трудоустройству в странах Европы. Аферисты также рекламировали свои услуги в интернете. Общение осуществлялось в формате call-центра.

Основным условием была предоплата, но после получения от потерпевших оплаты на сумму от 8 до 18 тысяч гривен аферисты прекращали с ними связь, а полученные средства присваивали. Установлено, что за почти два года преступной деятельности участники группировки обманули более 180 граждан более чем на 2 миллиона гривен.

Полиция разоблачила троих сообщников организатора схемы. Следствие квалифицировало действия организатора и соучастников как мошенничество в составе организованной группы, что является отягчающим обстоятельством. Им сообщено о подозрении по частям 3 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления других возможных сообщников.

В суд внесены ходатайства по избранию соучастникам меры пресечения в виде содержания под стражей. По местам проживания фигурантов и в их офисах проведены обыски и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Фото: киберполиция

Правоохранители призывают всех граждан, ставших жертвами мошеннической схемы и пользовавшимися услугами, опубликованными на упомянутых сайтах, сообщать о таких фактах в Голосеевскую окружную прокуратуру или Голосеевское управление полиции Киева. Отметим при этом, что один из этих сайтов, e-work.com.ua, до сих пор доступен.