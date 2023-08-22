В Николаевской области поймали аферистку, обманувшую 500 семей пропавших и плененных военных (ФОТО)

Следователи Первомайского райотдела полиции Николаевской области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в мошенничестве 23-летней жительнице Первомайска.

Как сообщают полиция, СБУ и прокуратура, она обманывала граждан под видом помощи в поиске военных, пропавших без вести или попавших в плен во время военной агрессии России против Украины.

По данным следствия, в социальной сети Facebook фигурантка излагала положительные отзывы с фейковых страниц о якобы успешных результатах такой помощи, к которым прикрепляла ссылки на заранее созданные группы "Поиск пропавших 2022" и "Возвращайся живым".

Девушка в качестве администратора использовала эти группы для общения с гражданами, которые обращались к ней для поиска родственников и близких. Там же был указан номер ее собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов поиска пропавших. Однако, получив деньги, аферистка прекращала связь с клиентами, не оказывая им никаких "детективных услуг".

В полиции и прокуратуре говорят, что, по предварительным подсчетам, мошенница присвоила таким образом около 220 тысяч гривен, обманув 50 граждан из разных регионов. В СБУ же заявляют, что настоящие масштабы деятельности мошенницы были на порядок больше: обманула она более 500 семей бойцов ВСУ на общую сумму почти 2 миллиона гривен, а 50 фактов – это лишь задокументированное количество.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантки было обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 SIM-карты, которые она постоянно меняла для маскировки своей схемы. Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований.

Фото: ГУНП в Николаевской области Фото: ГУНП в Николаевской области Фото: ГУНП в Николаевской области Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Ее подозревают по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо причинившее значительный ущерб потерпевшему). Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до трех лет. Ныне суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Следует отметить, что несмотря на то, что женщине было сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий, она продолжила свою противоправную деятельность", - добавляют при этом в прокуратуре.

Правоохранители продолжают устанавливать потерпевших от противоправных действий подозреваемой. Тем, кто столкнулся со случаями мошенничества, связанного с темой военнопленных, советуют обращаться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения лиц, незаконно лишенных свободы в результате агрессии против Украины, работающего при СБУ, по номеру +380676508332 в Viber, WhatsApp и Telegram.