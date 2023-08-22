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Суспільство
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На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)

На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Слідчі Первомайського райвідділу поліції Миколаївської області за оперативного супроводу облуправління Служби безпеки України повідомили про підозру в шахрайстві 23-річній жительці Первомайська.

Як повідомляють поліція, СБУ та прокуратура, вона ошукувала громадян під виглядом допомоги у пошуку військових, які зникли безвісти або потрапили до полону під час військової агресії Росії проти України.

За даними слідства, в соціальній мережі Facebook фігурантка викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито успішні результати такої допомоги, до яких прикріплювала посилання на попередньо створені групи "Пошук зниклих 2022" та "Повертайся живим".

Дівчина як адміністраторка використовувала ці групи для спілкування з громадянами, які зверталися до неї для пошуку родичів та близьких. Там же було вказано номер її власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих. Однак, отримавши кошти, аферистка припиняла зв’язок з клієнтами, не надаючи їм ніяких "детективних послуг".

В поліції та прокуратурі кажуть, що, за попередніми підрахунками, у такий спосіб шахрайка привласнила близько 220 тисяч гривень, ошукавши 50 громадян з різних регіонів. В СБУ ж заявляють, що справжні масштаби діяльності шахрайки були на порядок більшими: обдурила вона понад 500 родин бійців ЗСУ на загальну суму майже 2 мільйона гривень, а 50 фактів - це лише задокументована кількість.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки було виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 SIM-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки. Все вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

Фото 2 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: ГУНП в Миколаївській області
Фото 3 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: ГУНП в Миколаївській області
Фото 4 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: ГУНП в Миколаївській області
Фото 5 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Фото 6 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 7 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 8 — На Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових (ФОТО)
Фото: СБУ

Її підозрюють за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Максимальне покарання за це - позбавлення волі до трьох років. Наразі суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Слід зазначити, що незважаючи на те, що жінці було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій, вона продовжила свою протиправну діяльність", - додають при цьому в прокуратурі.

Правоохоронці наразі продовжують встановлювати потерпілих від протиправних дій підозрюваної. Тим, хто зіштовхнувся з випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, радять звертатися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення осіб, незаконно позбавлених волі внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ, за номером +380676508332 у Viber, WhatsApp та Telegram.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов