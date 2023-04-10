Украинские и польские правоохранители задержали мошенников, требовавших деньги за эвакуацию из зоны боевых действий

Служба безопасности Украина совместно с стражами порядка Польши разоблачили и ликвидировали транснациональную преступную группировку, которую создала схему выманивания денег из мирных жителей, которые хотели выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

Средняя стоимость "эвакуации в безопасный регион" составила 30 тыс. грн, сообщает СБУ.

В основном мошенники раздавали свои обещания инвалидам и родителям с малолетними детьми и брали "аванс" в размере 50%. Для этого использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах.

После получения средств дельцы прекращали общение с потерпевшими и больше не выходили на связь. Таким образом, мошенники выманили у людей более 1,5 млн грн.

Кроме того, в СБУ отметили, что одной целевой аудиторией мошенников были мужчины призывного возраста, которым за плату злоумышленники обещали изготовить фальшивые документы для выезда за границу.

В результате спецоперации в разных регионах Украины задержан один из организаторов группировки. Им оказался житель Житомирщины, непосредственно контактировавший с клиентами и предлагавший им условия для эвакуации.

По данным следствия, еще двое украинских граждан, организаторов преступной группы, находятся в одной из стран Евросоюза. Сотрудники СБУ совместно с европейскими партнерами проводят комплексные мероприятия по задержанию обоих злоумышленников и их экстрадиции в Украину.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов в нескольких областях Украины были обнаружены мобильные телефоны с поличным и 10 банковских карт, на которые злоумышленники получали деньги от потерпевших.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.