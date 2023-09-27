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В Києві піймали групу шахраїв, що обдурили понад 180 українців, пропонуючи "роботу за кордоном"
Управління протидії кіберзлочинам в Києві спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції викрили трьох учасників злочинної групи, які наживалися на українцях, що шукали роботу за кордоном, використовуючи сайти workhub2018.com.ua та e-work.com.ua.
Як повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції та Київська міська прокуратура, йдеться про схему, 26-річному організатору якої вже повідомили про підозру в травні. Зазначається, що підприємливий киянин ретельно продумав деталі вчинення злочинів та розподілив обов’язки між своїми знайомими.
За його вказівкою фігуранти створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування у країнах Європи. Аферисти також рекламували свої "послуги" в інтернеті. Спілкування здійснювалося у форматі call-центру.
Основною умовою була передоплата, але після отримання від потерпілих оплати у сумі від 8 до 18 тисяч гривень аферисти припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали. Встановлено, що за майже два роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали більше 180 громадян на понад 2 мільйона гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Поліція виявила трьох спільників організатора схеми. Слідство кваліфікувало дії організатора та співучасників як шахрайство в складі організованої групи, що є обтяжуючою обставиною. Їм повідомлено про підозру за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії з метою встановлення інших можливих спільників.
Наразі до суду внесені клопотання щодо обрання співучасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За місцями проживання фігурантів та в їхніх офісах проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
Правоохоронці закликають всіх громадян, які стали жертвами шахрайської схеми та користувалися послугами, опублікованими на згаданих сайтах, повідомляти про такі факти в Голосіївську окружну прокуратуру або Голосіївське управління поліції Києва. Зазначимо при цьому, що один з цих сайтів, e-work.com.ua, досі є доступним.