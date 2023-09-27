В Києві піймали групу шахраїв, що обдурили понад 180 українців, пропонуючи "роботу за кордоном"

Управління протидії кіберзлочинам в Києві спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції викрили трьох учасників злочинної групи, які наживалися на українцях, що шукали роботу за кордоном, використовуючи сайти workhub2018.com.ua та e-work.com.ua.

Як повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції та Київська міська прокуратура, йдеться про схему, 26-річному організатору якої вже повідомили про підозру в травні. Зазначається, що підприємливий киянин ретельно продумав деталі вчинення злочинів та розподілив обов’язки між своїми знайомими.

За його вказівкою фігуранти створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування у країнах Європи. Аферисти також рекламували свої "послуги" в інтернеті. Спілкування здійснювалося у форматі call-центру.

Основною умовою була передоплата, але після отримання від потерпілих оплати у сумі від 8 до 18 тисяч гривень аферисти припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали. Встановлено, що за майже два роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали більше 180 громадян на понад 2 мільйона гривень.

Поліція виявила трьох спільників організатора схеми. Слідство кваліфікувало дії організатора та співучасників як шахрайство в складі організованої групи, що є обтяжуючою обставиною. Їм повідомлено про підозру за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії з метою встановлення інших можливих спільників.

Наразі до суду внесені клопотання щодо обрання співучасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За місцями проживання фігурантів та в їхніх офісах проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Фото: кіберполіція

Правоохоронці закликають всіх громадян, які стали жертвами шахрайської схеми та користувалися послугами, опублікованими на згаданих сайтах, повідомляти про такі факти в Голосіївську окружну прокуратуру або Голосіївське управління поліції Києва. Зазначимо при цьому, що один з цих сайтів, e-work.com.ua, досі є доступним.