Помогали россиянам "трудоустроиться" в странах ЕС: в Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных документов

Сотрудники СБУ и Национальной полиции ликвидировали в Киеве масштабную схему продажи медработникам Украины и России поддельных документов, которые необходимы для трудоустройства в странах Европейского Союза. Таким образом, российские врачи пытались "легализоваться" за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации сделки причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

"За деньги фигуранты предлагали клиентам "помощь" в изготовлении фальшивых документов для подтверждения квалификационного уровня медперсонала в странах ЕС якобы от имени Минздрава Украины", - подчеркнули в СБУ.

В перечень подделок входили рекомендательные письма, справки о приобретенном опыте, сертификаты про успешное окончание профильных учебных курсов.

"Среди основных клиентов были медработники из Украины, в том числе из временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, а также российские врачи.

Кроме того, злоумышленники торговали фальшивыми документами Министерства здравоохранения Украины о якобы признании дипломов учебных медучреждений так называемой "Л/ДНР".

Стоимость таких "услуг" составила 3 тыс. дол. Сумма зависела от количества необходимых "документов" – от вида на подтверждение медицинской практики до "полного пакета" с международными образцами.

За месяц дельцы обслуживали до 40 "заказчиков". Оплату получали на банковские карты или наличными.

"По данным следствия, "схему" организовал предприниматель из Горловки, который в 2014 году переехал в Киев. Впоследствии открыл в столице общественное объединение. Для этого арендовал три местных офиса и создал интернет-ресурсы, которые занимались "раскруткой" организации", - отмечают правоохранители.

В ходе 16 обысков в киевских офисах фигурантов и по адресам их реального проживания обнаружено:

компьютеры, флеш-носители и мобильные телефоны с поличным;

черновую бухгалтерию;

27 печатей медучреждений в России и на временно оккупированных территориях Украины;

устройства для изготовления оттиска печатей;

подготовлены к продаже фальшивые документы.

В настоящее время организатор сделки сообщен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица);

ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

"Также планируется официальное обращение в Минздрав Украины об информировании всех зарубежных партнеров о непризнании документов, выданных общественной организацией фигуранта. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ совместно с правоохранителями Польши разоблачили и ликвидировали транснациональную преступную группировку, созданную схемой выманивания денег из мирных жителей, которые хотели выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.