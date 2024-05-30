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Киев финансово поддержит МСБ в некоторых отраслях промышленности
Киев предоставит финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу (МСБ) в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.
Такое решение было принято сегодня, 30 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
По словам заместителя председателя КГГА, депутата Киевсовета Валентина Мондриевского, экономический кризис, вызванный войной, не позволяет малому и среднему бизнесу развиваться в полной мере, поэтому Киев оказывает финансово-кредитную поддержку предпринимателям, работающим в стратегических отраслях.
Он отметил, что в условиях войны важно сохранить рабочие места, чтобы жители могли продолжать жить в столице.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Киев, в частности, способствует малому и среднему бизнесу и с начала широкомасштабной войны оказывает финансово-кредитную поддержку предпринимателям. Однако реалии нуждаются в расширении перечня объектов хозяйствования, которые могут получить помощь", - отметил депутат.
Мондриевский сообщил, что именно поэтому Киевсовет принял решение, которым предусмотрено, что предприятия в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования тоже могут получить финансово-кредитную поддержку за счет городского бюджета.
"Привлечение дополнительных ресурсов именно к этим отраслям в военное время будет способствовать увеличению объемов производства, модернизации технологий и повышению качества продукции. Это имеет стратегическое значение не только для Киева, но и для государства в целом", - подчеркнул замглавы КГГА.
Он отметил, что эта поддержка будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.
В Украине выросло количество регистраций бизнесов по производству летательных аппаратов
По данным Forbes, за год, завершившийся 31 марта, количество физических лиц – предпринимателей в Украине выросло на 179 805, то есть более чем на 12%. Тенденция наблюдается по всей стране: темпы роста на 11-18% – во всех регионах, кроме охваченных боевыми действиями. Всего в Украине сейчас зарегистрировано 1,63 млн. физических лиц-предпринимателей.
Настоящий бум произошел в регистрации ФЛП по КВЭД 30.30 "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования". Очевидно, что рост обусловлен военными потребностями. Количество таких ФЛП за год выросло в 6,4 раза – до 185. Не менее активно для производства малых летательных аппаратов регистрировались и юридические лица: их количество с этим КВЭД за год выросло в 2,5 раза – до 710 компаний.
Добавим, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) собирается выделить до 30 млн евро в поддержку украинского малого и среднего бизнеса.
Кроме того, Международный финансовый сервис NovaPay планирует запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса ориентировочно в июне. В ближайшее время будут выпущены кредитные карты.
Также стало известно, в каких областях чаще всего закрывался бизнес во время полномасштабной войны – данные исследования показали, что чаще всего закрывали бизнес аграрии и юристы.
Фото: ua.depositphotos.com