ЕИБ запускает кредитную программу для малого и среднего бизнеса на €1 млрд

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.

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Об этом сообщила президент ЕИБ Надежда Кальвино в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, очевидна потребность в усилении коллективных усилий по повышению устойчивости и восстановлению. Украина станет одним из самых больших проектов восстановления в Европе на годы вперед.

"В Берлине мы подписали и объявили несколько новых проектов и инвестиционных инициатив, поддерживаемых нашими партнерами из Европейской Комиссии. Это включает местную инфраструктуру, поддержку национальной газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" в декарбонизации и диверсификации источников энергии, расширение деятельности в Украине ведущей программы ЕС по консультационным услугам (JASPERS) и предоставлении новых гарантий для привлечения более 1 млрд евро в виде кредитов для украинских малых и средних предприятий", – сказала Кальвино по итогам Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины. С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на срочные нужды - для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Оказание поддержки ЕС имеет решающее значение для выживания МСБ

Что касается озвученной новой программы поддержки МСБ, Кальвино подчеркнула, что "предоставление поддержки ЕС финансовым учреждениям для разблокирования кредитования для таких предприятий имеет решающее значение для их выживания и, конечно, смягчение влияния войны на частный сектор и экономику в целом".

Благодаря соглашению, подписанному в Берлине во вторник, 11 июня, Европейская Комиссия и группа ЕИБ разблокируют более 1 млрд евро кредитных средств для местных предприятий в Украине, помогая получить доступ к кредитам на выгодных условиях и повысить собственную устойчивость.

Президент ЕИБ сообщила, что особое внимание будет сосредоточено на наиболее пострадавших от войны предприятиях (стартапы, женщины в бизнесе, молодые предприниматели), а также на тех бизнесах, которые принадлежат внутренне перемещенным лицам, ветеранам и тем, кто их трудоустраивает.

"Мы предоставляем частичные портфельные гарантии местным банкам и другим финансовым посредникам в Украине с целью улучшения условий кредитования, обеспечиваем, таким образом, более широкий доступ к финансированию для малых и средних предприятий", - сообщила Кальвино.

Проекты ЕИБ в Украине

Напомним, в настоящее время на стадии реализации находится 23 проекта ЕИБ общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования - 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО "Укрпочта".

Также в сотрудничестве с ЕИБ реализуется ряд проектов по восстановлению, в частности "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" и "Программа восстановления Украины", имеющих целью эффективную и, что самое главное, своевременную реконструкцию пострадавшей в результате вооруженной агрессии РФ социальной инфраструктуры местных общин в Украине, включая учебные заведения и здравоохранения.

Отметим, что в Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества – он составляет более 7 млрд евро.

Кроме того, сообщалось, что ЕИБ выделит до 30 млн. евро на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Фото: ua.depositphotos.com