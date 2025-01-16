Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

43,53

+0,21

Наличный курс:

USD

42,80

42,75

EUR

44,20

44,00

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство направит 100 млн евро на восстановление Украины: как распределят финансирование

Правительство направит 100 млн евро на восстановление Украины: как распределят финансирование
Министерство развития совместно с Проектным офисом DREAM организует серию тренингов для общин.

В Украине начался третий этап "Программы восстановления Украины III", в рамках которого общины проходят обучение по подготовке и подаче заявок на получение финансирования. На этот этап правительство выделило 100 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что Министерство развития совместно с Проектным офисом DREAM организуют серию тренингов для общин и областных военных администраций.

Участники получают навыки создания проектов и подачи заявок в рамках "Программы восстановления Украины III", реализуемой при поддержке Европейского инвестиционного банка.

На этот этап было выделено 100 миллионов евро на финансирование проектов, направленных на восстановление и развитие.

Куда направят средства

Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM.

Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, отследить их реализацию на всех этапах, а также исключает возможность внешнего вмешательства.

Среди приоритетных направлений – объекты распределенной генерации, муниципальное жилье, водоснабжение и водоотвод, а также здравоохранение.

Повышение устойчивости и возможности общин, особенно в прифронтовых регионах, стало насущной задачей для Украины.

Ключевой задачей является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках Программы восстановления Украины субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что позволит общинам восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин добавил, что впервые в Украине введена программа, проекты в которой будут реализовываться на выполнение стратегий общин, стратегий регионального развития и государственной стратегии регионального развития.

В настоящее время обучение использованию экосистемы DREAM прошли более 630 представителей организаций, которые привлечены к работе с проектами и планируют подавать свои проектные предложения для участия в отборе.

Как подать заявку через DREAM

Подача заявки через систему DREAM включает в себя несколько этапов:

  • заполнение информации и загрузку документов в электронный кабинет;
  • представление предложения с наложением электронной подписи уполномоченным лицом;
  • автоматическая приоритетизация проектов по установленным критериям в системе DREAM;
  • анализ рейтинговых списков проектов и оценка их приоритетности от ОВА (А – высокий, В – средний, С – низкий);
  • формирование рейтингового списка с уникальными идентификаторами (ID);
  • анализ сформированного списка и предоставление выводов.

О восстановлении Украины

Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

В июне 2024 года между Украиной и Европейским инвестиционным банком было заключено Финансовое соглашение на сумму 100 млн евро, которые будут использованы для восстановления социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечения муниципальным жильем в регионах, разрушенных от военной агрессии России, а также в областях, принявших многие внутри перемещенные лица.

Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.

В рамках предыдущих двух этапов программы было реализовано 225 проектов на сумму более 500 миллионов евро.

В начале декабря Европейский инвестиционный банк объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС, которые будут направлены на восстановление поврежденных войной дорог и модернизацию общественного транспорта в украинских городах.

Автор:
Ольга Опенько