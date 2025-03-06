Для відбудови та відновлення сектору соціального захисту України необхідно 39 млрд доларів

Для відбудови та відновлення сектору соціального захисту України необхідно 39 мільярдів доларів США. Про це свідчать результати четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA 4).

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

У сфері соціального захисту збитки оцінюються у 500 млн доларів. Зокрема, йдеться про пошкоджену або зруйновану соціальну інфраструктуру. Водночас витрати на відновлення перевищують збитки у понад сімдесят разів і становлять 39 млрд доларів. Ця цифра включає фінансування соціальних програм, підтримку вразливих груп населення, розвиток системи соціального захисту та відновлення людського капіталу.

"Важливі не лише цифри збитків, а й долі людей, які через війну мають труднощі у доступі до соціальних послуг… Наше завдання — забезпечити ефективну підтримку тим, хто її потребує найбільше, і гарантувати, що соціальна політика стане рушієм стійкості та розвитку суспільства», — зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Через вторгнення Російської Федерації в Україну найбільше постраждали жінки, особи з інвалідністю, діти та молодь, внутрішньо переміщені особи та літні люди. За даними Мінсоцполітики, станом на кінець 2024 року в Україні зареєстровано близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ще понад 6,8 млн українців залишаються за кордоном.

Влада запровадила низку механізмів підтримки вразливих категорій, зокрема субсидії на оренду житла, щомісячні виплати для ВПО. Для літніх осіб, які втратили звичне соціальне середовище, впроваджуються програми життєстійкості, що сприятимуть адаптації та інтеграції. Також Уряд формує систему соціального житла, адаптовану до потреб літніх людей.

У відомстві звернули увагу на те, що в Україні живуть майже 3 мільйони осіб з інвалідністю. Втрата роботи та джерел доходу через війну особливо сильно вдарила по цій категорії населення, які й до конфлікту стикалися з обмеженими можливостями працевлаштування. У відповідь на ці виклики у 2024 році на забезпечення соціального захисту громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, було спрямовано 88 млрд гривень.

Війна в Україні спричинила значні труднощі і для сімей з дітьми, особливо вразливими є багатодітні родини. Удосконалення системи соціального захисту спрямовано на те, щоб ефективно реагувати на потреби сімей з дітьми в умовах війни та забезпечити їм належну підтримку.

Від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість ветеранів війни. Матеріальна допомога залишається однією з найактуальніших потреб цієї категорії населення та їх родин. Реабілітація поранених і травмованих ветеранів залишається серйозним викликом. У відповідь влада впроваджує низку ініціатив, зокрема підготовку фахівців із супроводу ветеранів та проведення заходів, спрямованих на глибше розуміння проблем і стану ветеранів та їхніх родин, що сприяє емпатії та підтримці.

Для військових ветеранів та їхніх родин доступні 12 видів соціальних послуг, які орієнтовані на першочергову допомогу, реабілітація, протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації, пенсійне забезпечення та соціальні стипендії. Крім того, упродовж минулого року з державного бюджету здійснювалося фінансування соціальних виплат і пільг для військовослужбовців та ветеранів.

Потреби відновлення та реконструкції

Для повноцінного відновлення та реконструкції країни протягом наступного десятиліття необхідно 524 мільярди доларів США. Ця сума включає 39 млрд доларів на відновлення сектору соціального захисту.

Уряд впроваджує реформи, спрямовані на посилення адресності соціальних виплат та інтеграцію громадян на ринок праці. Зокрема, здійснюються заходи для балансування системи соціального захисту, забезпечення ефективного використання ресурсів та підтримки найбільш вразливих верств населення.

Нагадаємо, упродовж минулого року соціальні послуги отримали 82 028 людей, які мають статус учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Загалом їм було надано понад 160 тисяч соціальних послуг.