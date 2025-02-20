Понад 82 тисячі ветеранів війни отримали соціальні послуги у 2024- му році

Упродовж минулого року соціальні послуги отримали 82 028 людей, які мають статус учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Загалом їм було надано понад 160 тисяч соціальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Серед найбільш затребуваних послуг серед ветеранів — психологічна допомога, послуги адаптації та супроводу, стаціонарний та домашній догляд, короткотермінове проживання, представництво інтересів, транспортні послуги, консультування.

За даними Мінсоцполітики, соціальними послугами скористалися понад 37 тисяч осіб — членів родин загиблих військовослужбовців. Їм було надано понад 69 тисяч послуг, зокрема послуги з соціальної адаптації, інформування та консультування.

"Для нас надзвичайно важливо створювати всі умови для того, аби, повертаючись до цивільного життя, ветерани були соціально та економічно активними. І соціальна підтримка, зокрема, надані якісні та вчасні послуги — успішна складова процесу повернення та адаптації", — зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, пропонуючи і надаючи ці послуги, держава і громади не лише демонструють повагу до захисників країни та членів їх сімей, але й створюють більше можливостей для більш якісного, повноцінного життя ветеранів. Мінісоцполітики планує розширити кількість військових підрозділів де надаватиметься послуга соціального супроводу військових та членів родин.

Крім того, в планах відомства — розвиток послуги соціальної адаптації із залученням міжнародних партнерів, розширення кількості рекреаційних закладів, на базі яких буде надаватися послуга. Так, за підтримки партнерів послугою соціальної адаптації вже скористалися понад 1000 людей.

Раніше повідомлялося, що ветерани отримають майже 10 млн грн на розвиток бізнесу. Перша у 2025 році хвиля подачі заяв на отримання грантів для ветеранів визначила 19 переможців, серед яких 15 учасників бойових дій та 4 члени їхніх родин.