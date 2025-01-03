Учасники бойових дій отримуватимуть 1500 грн на заняття спортом - Мінветеранів

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть кошти для занять спортом, повідомляється на сайті Міністерства у справах ветеранів. Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 3 січня.

Вже з 15 січня ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни з РФ отримуватимуть грошову допомогу для заняття фізичною культурою та спортом, вказано на сайті міністерства. Щоквартально вони отримуватимуть по 1500 грн від держави на оплату послуг спортивних клубів, тобто щомісячна підтримка складе близько 500 грн на людину.

Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок "Дія". Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року.

В Україні під час повномасштабної війни підтримка ветеранів є одним із пріоритетних напрямів державної політики. Також активну участь у цьому питанні беруть громадські організації та волонтерські ініціативи. Вони допомагають їм з працевлаштуванням, надають юридичну допомогу, організовують освітні програми та підтримують бізнес-проєкти ветеранів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів в грудні ухвалив рішення, яке робить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Уряд ухвалив постанову, яка дасть захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Крім того, підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.