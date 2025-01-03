Участники боевых действий будут получать 1500 грн на занятия спортом — Минветеранов

С середины января участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны будут выделяться средства для занятий спортом, сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов. Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 3 января.

Уже с 15 января ветераны и лица с инвалидностью из-за войны с РФ будут получать пособие для занятия физической культурой и спортом, указано на сайте министерства. Ежеквартально они будут получать по 1500 грн от государства на оплату услуг спортивных клубов, то есть ежемесячная поддержка составит около 500 грн на человека.

Подать заявление на получение денег можно через приложение "Дия". Денежные средства будут поступать на специальный счет ветерана ежеквартально в автоматическом режиме в течение года.

В Украине во время полномасштабной войны поддержка ветеранов является одним из приоритетных направлений государственной политики. Также активное участие в этом вопросе принимают общественные организации и волонтерские инициативы. Они помогают им с трудоустройством, оказывают юридическую помощь, организуют образовательные программы и поддерживают бизнес-проекты ветеранов.

Напомним, Кабинет министров в декабре принял решение, которое делает получение грантов для открытия собственного дела ветеранами более доступным. Правительство приняло постановление, которое даст защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые в течение указанного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.