Более 82 тысяч ветеранов войны получили социальные услуги в 2024 году

За прошедший год социальные услуги получили 82 028 человек, имеющих статус участников боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны. В общей сложности им было предоставлено более 160 тысяч социальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Среди наиболее востребованных услуг среди ветеранов — психологическая помощь, услуги адаптации и сопровождения, стационарный и домашний уход, краткосрочное проживание, представительство интересов, транспортные услуги, консультирование.

По данным Минсоцполитики, социальными услугами воспользовались более 37 тысяч человек — членов семей погибших военнослужащих. Им было предоставлено более 69 тысяч услуг, в том числе услуги по социальной адаптации, информированию и консультированию.

"Для нас чрезвычайно важно создавать все условия для того, чтобы, возвращаясь к гражданской жизни, ветераны были социально и экономически активны. И социальная поддержка, в частности, предоставлены качественные и своевременные услуги — успешная составляющая процесса возвращения и адаптации", — отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, предлагая и предоставляя эти услуги, государство и общественность не только демонстрируют уважение к защитникам страны и членам их семей, но и создают больше возможностей для более качественной, полноценной жизни ветеранов. Минсоцполитики планирует расширить количество военных подразделений, где будет предоставляться услуга социального сопровождения военных и членов семей.

Кроме того, в планах ведомства – развитие услуги социальной адаптации с привлечением международных партнеров, расширение количества рекреационных заведений, на базе которых будет предоставляться услуга. Так, при поддержке партнеров услугой социальной адаптации уже пользовались более 1000 человек.

Ранее сообщалось, что ветераны получат почти 10 млн грн на развитие бизнеса . Первая в 2025 году волна подачи заявлений на получение грантов для ветеранов определила 19 победителей, среди которых 15 участников боевых действий и 4 члена их семей.