Для восстановления и восстановления сектора социальной защиты Украины необходимо 39 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют результаты четвертой быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления Украины (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA 4).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В сфере социальной защиты ущерб оценивается в 500 млн долларов. В частности, речь идет о поврежденной или разрушенной социальной инфраструктуре. В то же время расходы на восстановление превышают убытки более чем в семьдесят раз и составляют 39 млрд долларов. Эта цифра включает в себя финансирование социальных программ, поддержку уязвимых групп населения, развитие системы социальной защиты и восстановление человеческого капитала.

"Важны не только цифры убытков, но и судьбы людей, которые из-за войны испытывают трудности в доступе к социальным услугам… Наша задача — обеспечить эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего, и гарантировать, что социальная политика станет двигателем устойчивости и развития общества", — отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

В результате вторжения Российской Федерации в Украину больше всего пострадали женщины, лица с инвалидностью, дети и молодежь, внутренне перемещенные лица и пожилые люди. По данным Минсоцполитики, по состоянию на конец 2024 года в Украине зарегистрировано около 4,6 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), еще более 6,8 млн. украинцев остаются за рубежом.

Власти ввели ряд механизмов поддержки уязвимых категорий, в том числе субсидии на аренду жилья, ежемесячные выплаты для ВПЛ. Для пожилых лиц, утративших привычную социальную среду, внедряются программы жизнестойкости, способствующие адаптации и интеграции. Также правительство формирует систему социального жилья, адаптированную к потребностям пожилых людей.

В ведомстве обратили внимание на то, что в Украине живут почти 3 миллиона человек с инвалидностью. Потеря работы и источников дохода в результате особенно сильно отразилась на этой категории населения, которые и до конфликта сталкивались с ограниченными возможностями трудоустройства. В ответ на эти вызовы в 2024 году на обеспечение социальной защиты граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, было направлено 88 млрд. гривен.

Война в Украине вызвала значительные трудности и для семей с детьми, особенно уязвимы многодетные семьи. Усовершенствование системы социальной защиты направлено на то, чтобы эффективно реагировать на нужды семей с детьми в условиях войны и обеспечить им надлежащую поддержку.

С начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество ветеранов войны. Материальная помощь остается одной из самых актуальных потребностей этой категории населения и семей. Реабилитация раненых и травмированных ветеранов остается серьезным вызовом. В ответ власти внедряют ряд инициатив, в частности, подготовку специалистов по сопровождению ветеранов и проведения мероприятий, направленных на более глубокое понимание проблем и состояния ветеранов и их семей, что способствует эмпатии и поддержке.

Для военных ветеранов и их семей доступны 12 видов социальных услуг, ориентированных на первоочередную помощь, реабилитацию, протезирование и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, пенсионное обеспечение и социальные стипендии. Кроме того, в прошлом году из государственного бюджета осуществлялось финансирование социальных выплат и льгот для военнослужащих и ветеранов.

Потребности в восстановлении и реконструкции

Для полноценного восстановления и реконструкции страны в течение следующего десятилетия необходимо 524 миллиарда долларов США. Эта сумма включает 39 млрд долларов на восстановление сектора социальной защиты.

Правительство проводит реформы, направленные на усиление адресности социальных выплат и интеграцию граждан на рынок труда. В частности, осуществляются меры по балансированию системы социальной защиты, обеспечению эффективного использования ресурсов и поддержанию наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним , в течение прошлого года социальные услуги получили 82 028 человек, имеющих статус участников боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны. В общей сложности им было предоставлено более 160 тысяч социальных услуг.