Гетманцев назвал инфраструктурные проекты, от которых будет зависеть экономический рост Украины после войны

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев перечислил приоритетные отрасли экономики, в которых в первую очередь следует реализовывать масштабные инфраструктурные проекты после войны, что должно дать существенный толчок экономическому развитию.

Об этом Данило Гетманцев рассказал на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого выступило издание Delo.ua.

Приоритетные направления развития экономики после войны

Среди глобальных инфраструктурных проектов, которые могут стать драйверами роста ВВП Украины после войны, политик назвал, прежде всего, развитие транспортной инфраструктуры.

"Если мы говорим о железной дороге, то где у нас скоростная железная дорога? Где у нас автобаны, кроме, возможно, "Киев – Борисполь"? Где развитие портов, мощность которых можно увеличить на четверть, просто модернизировав их?", — публично задался вопросом Данило Гетманцев.

По его мнению, транспортная отрасль достаточно привлекательна для масштабных проектов, давая неплохой мультипликатор для роста ВВП.

Следующая отрасль, в которой следует реализовывать глобальные инфраструктурные проекты, — энергетика. Эта отрасль имеет перспективы развития, в том числе из-за заинтересованности со стороны рынка Европейского Союза.

Среди приоритетных отраслей — переработка, в том числе сельскохозяйственная, но не только.

"Мы должны стимулировать экспорт не сырья, а готовой продукции или полуфабрикатов", — убежден Гетманцев.

Указанные отрасли, по его мнению, должны быть приоритетными для развития инфраструктурных проектов для мощного послевоенного экономического роста.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, только прямые материальные потери Украины от разрушения инфраструктуры в результате полномасштабной войны сейчас превышают 500 млрд долларов. И потери продолжают расти.

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит $432 млн от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры.

Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого выступило издание Delo.ua

Среди последних новостей также — предоставление Европейским инвестиционным банком Украине 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.