В Украине наблюдается возобновление спроса со стороны иностранцев на элитное жилье

Иностранные инвесторы постепенно возвращаются на украинский рынок премиум-жилья, восстанавливая интерес к его приобретению. Также не уменьшается спрос иностранцев на жилищные проекты в Украине, если к ним привлечены международные компании-партнеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" застройщики.

Почему иностранцы вкладываются в украинскую недвижимость

По словам СМО Alliance Novobud Ирины Михалевой, интерес со стороны иностранных граждан к украинскому рынку жилья возобновился. Она отметила, что в некоторых проектах компании, в том числе в их собственных, количество сделок с иностранцами даже превышает количество сделок с украинскими покупателями.

"Среди наших клиентов – испанцы, японцы, канадцы и другие, которые вкладываются в бизнес- и премиум-класс с четким расчетом на перспективу. Они видят потенциал и в долгосрочной аренде, и в росте стоимости", – отметила она.

Отложенный спрос и ожидание

Как сообщила директор департамента продаж компании Greenville Сусанна Караханян, иностранные клиенты рассматривают как инвестиционную покупку квартир, так и жилье для себя, однако покупку откладывают до более безопасных времен.

Она пояснила, что заинтересованность нерезидентов частично возобновилась в последнее время. По ее словам, иностранцы регулярно посещают осмотры квартир, но пока не покупают, что свидетельствует об отложенном спросе – они ждут стабилизации в Украине.

Проекты с привлечением иностранных компаний пользуются спросом

Кроме того, спрос иностранцев сохраняется на украинские жилищные проекты, где зарубежные компании привлечены в роли партнера, сообщили в компании "РИЭЛ".

"У нас есть проекты, которыми достаточно активно интересуются иностранцы. Например, Maxima Residence традиционно интересует иностранцев, в частности граждан Турции. Это обусловлено тем, что это общий проект "РИЭЛ" и турецкого девелопера Bosphorus Development", – пояснила координатор отделов продаж "РИЭЛ" в Киеве Зоряна Зем.

В то же время, компания KAN Development отметила, что доля иностранцев среди покупателей остается незначительной, а спрос на премиум-жилье в основном восстанавливается за счет людей, которые инвестировали и до войны.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве могут измениться цены на жилье из-за резкого удорожания строительства.

Также сообщалось о том, что в Киеве углубляется ценовая пропасть между классами жилья.