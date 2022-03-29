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Понад 60% IT-фахівців залишили свої будинки через війну — опитування

Понад 60% IT-фахівців залишили свої будинки через війну — опитування
Більшість айтішників зберегли або збільшили свої доходи після переїзду. Фото: ua.depositphotos.com

За перший місяць повномасштабної російсько-української війни 61% IT-фахівців залишили свої будинки та переїхали у безпечніші місця, зокрема за кордон. Про це свідчать дані опитування серед айтішників, яке провів портал DUO.

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Найбільше IT-фахівців виїхало з Харкова (87% респондентів) та Чернігова (89%), а також із Києва (80%). Всередині країни айтішники переїжджають найчастіше у Львівську область. З тих, хто виїхав за кордон, переважно обирають Польщу (сюди прибули 35% тих, хто виїхав) та Німеччину (10%).

Фото 2 — Понад 60% IT-фахівців залишили свої будинки через війну — опитування

"80% IT-фахівців, які переїхали через війну, планують повернутися додому: 40%, коли в їхньому регіоні стане безпечно, і ще 40%, коли закінчиться війна", - констатують організатори опитування.

Зміна місця проживання фактично не вплинула на активність IT-фахівців – 80% опитаних фахівців уже працюють без вихідних та перерв. Ще 7% працюють у режимі "часткова зайнятість".

При цьому у 90% працюючих, як і раніше, доходи не змінилися або практично не змінилися. Серед тих, у кого поменшало проектів, 58% зберегли свій дохід, а у 37% він знизився.

Фото 3 — Понад 60% IT-фахівців залишили свої будинки через війну — опитування
Фото 4 — Понад 60% IT-фахівців залишили свої будинки через війну — опитування

"Фултайм працюють майже всі DevOps/SRE фахівці (93%), 88% розробників та менеджерів, 87% QA-фахівців, 86% Data Scientists, 85% HR-фахівців", - зазначають дослідники.

Невелика частина (6%) зараз шукає нову роботу. Найактивніше у пошуку знаходяться фахівці з продажу (18% шукають роботу), сисадміни (18%), дизайнери (15%), фахівці підтримки (15%) та маркетингу (13%).

Водночас, більшість українських IT-компаній втратили деяку частину своїх контрактів після початку Росією війни проти України, повністю зберегли портфель замовлень лише 37%.

Зазначимо при цьому, що показники галузі інформаційних технологій виглядають набагато кращими за загальну картину в країні, оскільки згідно з опитуванням групи "Рейтинг", загалом уже більшість (53%) українців втратили роботу після початку війни.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан