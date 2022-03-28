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Антихакерська організація FIRST призупинила роботу з IT-компаніями РФ та Білорусі

Антихакерська організація FIRST призупинила роботу з IT-компаніями РФ та Білорусі
Фото: ua.depositphotos.com

Міжнародна організація FIRST Forum of Incident Response and Security Teams призупинила співпрацю з вісьмома російськими та двома білоруськими центрами реагування на комп'ютерні інциденти.

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Як повідомляється на сайті FIRST, спільнота призупинила роботу з такими російськими організаціями:

- Центр моніторингу та реагування на комп'ютерні атаки Банку Росії (ФінЦЕРТ);

- Російський центр реагування на комп'ютерні інциденти (RU-CERT);

- Центри при "Лабораторії Касперського", BI.ZONE (дочірня компанія Ощадбанку);

- "Інфосистеми Джет", "Ростелеком-Солар", "Лабораторії інформаційної безпеки", "Інфосек'юріті" (організація у структурі Softline).

Крім цього, FIRST призупинив співпрацю з білоруськими BC-CERT.BY і CERT.BY (структури ТОВ "Білоруські хмарні технології").

"Рада директорів твердо переконана, що FIRST має бути інклюзивною організацією з широкою глобальною участю і співпрацею, щоб зробити інтернет безпечним для всіх... Ми зобов'язані вжити санкцій, введених урядом США, і вжити відповідних заходів", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що керівництво FIRST уважно стежитиме за ситуацією та вживе відповідних заходів для подолання нових обмежень по мірі їх появи та дотримання санкцій.

Міжнародна спільнота FIRST була створена у 1990 році у відповідь на поширення комп'ютерних загроз.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за кіберзлочини, зокрема максимально посиливши її для тих, хто вчинив їх під час військового стану, і які привели до масштабних наслідків.

Раніше повідомлялося, що з 15 лютого до 19 березня Україна зазнала понад 3 000 DdoS-атак – кібератаки були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитро Нарожний