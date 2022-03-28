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Категория
IT и Телеком
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Антихакерская организация FIRST приостановила работу с IT-компаниями из РФ и Беларуси

Антихакерская организация FIRST приостановила работу с IT-компаниями из РФ и Беларуси
Фото: ua.depositphotos.com

Международная организация FIRST Forum of Incident Response and Security Teams приостановила сотрудничество с восемью российскими и двумя белорусскими центрами реагирования на компьютерные инциденты.

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Как сообщается на сайте FIRST, сообщество приостановило работу с такими российскими организациями:

– Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (ФинЦЕРТ);

– Российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT);

– центры при "Лаборатории Касперского", BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка);

– "Инфосистемы Джет", "Ростелеком-Солар", "Лаборатории информационной безопасности", "Инфосекьюрити" (организация в структуре Softline).

Кроме этого, FIRST приостановила сотрудничество с белорусскими BC-CERT.BY и CERT.BY (структуры ООО "Белорусские облачные технологии").

"Совет директоров твердо убежден, что FIRST должна быть инклюзивной организацией с широким глобальным участием и сотрудничеством, чтобы сделать интернет безопасным для всех... Мы обязаны принять к сведению санкции, введенные правительством США, и принять соответствующие меры", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что руководство FIRST будет внимательно следить за ситуацией и примет соответствующие меры для преодоления новых ограничений по мере их появления и соблюдения санкций.

Международное сообщество FIRST было создано в 1990 году в ответ на распространение компьютерных угроз.

Напомним, Верховная Рада усилила уголовную ответственность за киберпреступления, в частности максимально ужесточив ее для совершивших во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля до 19 марта Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитрий Нарожный