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Антихакерская организация FIRST приостановила работу с IT-компаниями из РФ и Беларуси
Международная организация FIRST Forum of Incident Response and Security Teams приостановила сотрудничество с восемью российскими и двумя белорусскими центрами реагирования на компьютерные инциденты.
Как сообщается на сайте FIRST, сообщество приостановило работу с такими российскими организациями:
– Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (ФинЦЕРТ);
– Российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT);Подписывайтесь на наш Telegram канал
– центры при "Лаборатории Касперского", BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка);
– "Инфосистемы Джет", "Ростелеком-Солар", "Лаборатории информационной безопасности", "Инфосекьюрити" (организация в структуре Softline).
Кроме этого, FIRST приостановила сотрудничество с белорусскими BC-CERT.BY и CERT.BY (структуры ООО "Белорусские облачные технологии").
"Совет директоров твердо убежден, что FIRST должна быть инклюзивной организацией с широким глобальным участием и сотрудничеством, чтобы сделать интернет безопасным для всех... Мы обязаны принять к сведению санкции, введенные правительством США, и принять соответствующие меры", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что руководство FIRST будет внимательно следить за ситуацией и примет соответствующие меры для преодоления новых ограничений по мере их появления и соблюдения санкций.
Международное сообщество FIRST было создано в 1990 году в ответ на распространение компьютерных угроз.
Напомним, Верховная Рада усилила уголовную ответственность за киберпреступления, в частности максимально ужесточив ее для совершивших во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.
Ранее сообщалось, что с 15 февраля до 19 марта Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com