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Россияне атаковали объект "Сумыоблэнерго": часть потребителей осталась без света

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Враг ударил по энергетической инфраструктуре Сумщины

В ночь на 23 июля российские войска совершили атаку беспилотниками по энергообъекту АО "Сумыоблэнерго". В результате удара было повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроэнергии для части потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Ночная атака дронов

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить свет в домах жителей города и области.

Отмечается, что благодаря оперативной работе удалось вернуть электроснабжение большинства потребителей.

"Выражаем глубокую благодарность каждой ремонтной бригаде за самоотверженный труд и высокий профессионализм, выявленный во время ликвидации последствий атаки", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 7 июля, российские войска совершили атаку ударными дронами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. В результате удара два человека получили ранения, зафиксированы повреждения инфраструктуры и разрушения.

Автор:
Ольга Опенько