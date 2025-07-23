Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,10

48,89

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росіяни атакували об’єкт "Сумиобленерго": частина споживачів залишилась без світла

лампочка
Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Сумщини

У ніч на 23 липня російські війська здійснили атаку безпілотниками по енергооб’єкту АТ “Сумиобленерго”. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичне обладнання, що призвело до відключення електроенергії для частини споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Нічна атака дронів 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити світло в домівках жителів міста та області.

Зазначається, що завдяки оперативній роботі вже вдалося повернути електропостачання більшості споживачів.

"Висловлюємо глибоку подяку кожній ремонтній бригаді за самовіддану працю та високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків атаки", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, 7 липня, російські війська здійснили атаку ударними дронами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. У результаті удару двоє людей дістали поранення, зафіксовані пошкодження інфраструктури та руйнування.

Автор:
Ольга Опенько