Росіяни атакували об’єкт "Сумиобленерго": частина споживачів залишилась без світла

У ніч на 23 липня російські війська здійснили атаку безпілотниками по енергооб’єкту АТ “Сумиобленерго”. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичне обладнання, що призвело до відключення електроенергії для частини споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Нічна атака дронів

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити світло в домівках жителів міста та області.

Зазначається, що завдяки оперативній роботі вже вдалося повернути електропостачання більшості споживачів.

"Висловлюємо глибоку подяку кожній ремонтній бригаді за самовіддану працю та високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків атаки", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, 7 липня, російські війська здійснили атаку ударними дронами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. У результаті удару двоє людей дістали поранення, зафіксовані пошкодження інфраструктури та руйнування.