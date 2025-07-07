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РФ вдарила по критичній інфраструктурі на Сумщині: частина району без світла

світло
Удар дронів по Сумській громаді

Російські війська в понеділок, 7 липня, атакували обʼєкт цивільної інфраструктури в Сумській громаді за допомогою ударних дронів. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення, зафіксовані руйнування, частина району залишилася без електропостачання.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє глава ОВА Олег Григоров.

Атака дронів РФ по Сумщині

"Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА. Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Очільник Сумської ОВА повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено приміщення об’єкта, зараз триває ліквідація наслідків.

Пізніше стало відомо, що через влучання частина Сумського району залишилася без електропостачання. На місці працюють аварійні бригади, які проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, через нічну атаку безпілотників на Київ 7 липня пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Без гарячої води залишилося близько 500 будівель, у тому числі житлові будинки, школи, медустанови та відомчі об'єкти.

Автор:
Ольга Опенько