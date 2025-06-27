Росія атакувала енергооб'єкт на Херсонщині: жителів закликають готуватися до відключень світла

Російські війська 27 червня атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів", - написав він.

Жителів регіону просять підготуватися до тривалої відсутності світла.

Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію, запевнив очільник ОВА.

Нагадаємо, 16 травня, російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, де вибито вікна та пошкоджено робочі місця співробітників. Також незначних пошкоджень зазнав один з вагонів поїзда.