У Херсоні перебої зі світлом через російські обстріли

Через російські обстріли 27 червня у Херсоні спостерігаються перебої з електропостачанням.

Як пише Delo.ua, про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько

За його словами фахівці вивчають обсяги пошкоджень і визначають терміни проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 22 населених пункти, у тому числі Херсон.

Російські військові, за інформацією ОВА, били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

За даними Світового банку, потреби на відбудову Херсонщини становлять понад 35 мільярдів доларів, проте ця цифра не враховує тимчасово окуповані території, де наразі неможливо точно оцінити втрати і збитки.

У 2025 році уряд планує спрямувати майже 6,3 мільярда гривень на всі проєкти відновлення Херсонської області.