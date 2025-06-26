У Херсоні відкрили підземне відділення перинатального центру за 104 млн грн

Держава вклала понад 104 мільйони гривень у створення підземного відділення Херсонського міського перинатального центру, який продовжує працювати попри близькість до лінії фронту та постійні обстріли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, у межах урядової субвенції завершено реконструкцію укриття — багатофункціональної споруди подвійного призначення, яка тепер виконує роль повноцінного пологового та операційного блоку.

"За кошти урядової субвенції було завершено реконструкцію укриття — споруди подвійного призначення, де тепер функціонує повноцінний пологово-операційний блок", — наголосив Шмигаль.

Підземне відділення забезпечене резервними джерелами живлення: генераторами, запасами пального та можливістю оперативного встановлення сонячних панелей. Наразі тривають підготовчі роботи до проходження осінньо-зимового періоду.

Додамо, того року Львівський обласний клінічний перинатальний центр отримав від Чеської Республіки обладнання на понад 21 мільйон гривень.