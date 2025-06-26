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В Херсоне открыли подземное отделение перинатального центра за 104 млн. грн.

Херсон
В Херсоне открыли подземное отделение перинатального центра

Государство вложило более 104 миллионов гривен в создание подземного отделения Херсонского городского перинатального центра, который продолжает работать, несмотря на близость к линии фронта и постоянные обстрелы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, в рамках правительственной субвенции завершена реконструкция укрытия — многофункционального сооружения двойного назначения, выполняющего теперь роль полноценного родильного и операционного блока.

"За средства правительственной субвенции была завершена реконструкция укрытия — сооружения двойного назначения, где теперь функционирует полноценный родильно-операционный блок", — подчеркнул Шмыгаль.

Подземное отделение снабжено резервными источниками питания: генераторами, запасами горючего и возможностью оперативной установки солнечных панелей. В настоящее время продолжаются подготовительные работы к прохождению осенне-зимнего периода.

Добавим, в том году Львовский областной клинический перинатальный центр получил от Чешской Республики оборудование более чем на 21 миллион гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко