На відновлення Херсонщини цьогоріч піде майже 6,3 млрд грн - Шмигаль

У 2025 році Уряд планує спрямувати майже 6,3 мільярда гривень на всі проєкти відновлення Херсонської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання за підсумками робочої поїздки на Херсонщину.

Він нагадав, що Херсонська область надзвичайно постраждала і продовжує страждати від російської агресії.

Прем’єр акцентував, що швидка відбудова регіону здійснюється просто зараз, не чекаючи завершення війни, "адже лікування, навчання, світло, вода, тепло, інфраструктура - все це потрібно українцям і, зокрема, херсонцям уже і сьогодні".

"У 2025 році на всі проєкти відновлення Херсонщини спрямуємо майже 6,3 млрд грн", - поінформував він.

Водночас глава уряду уточнив, що кошти розподіляться в межах чітко визначених пріоритетів: перший - безпека освіти. Планується виділити майже 752 мільйони гривень на облаштування шкільних укриттів та придбання шкільних автобусів, аби діти мали змогу навчатися в класах.

Другим пріоритетом Уряду на Херсонщині є медицина, зокрема будівництво укриттів для безпеки лікарів і пацієнтів. Зазначається, що минулого року в Херсоні такі сховища облаштували в трьох лікарнях.

Прем’єр-міністр розповів, що цьогоріч одним із ключових завдань є реконструкція приймального відділення Херсонської дитячої обласної лікарні, на що передбачено 60 мільйонів гривень.

Окрім того, третім пріоритетом є комплексна відбудова регіону.

За даними Світового банку, потреби на відбудову Херсонщини становлять понад 35 мільярдів доларів, проте "цифра не враховує тимчасово окуповані території, де ми наразі не можемо точно оцінити втрати і збитки".