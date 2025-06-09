Херсонщина отримає якісну питну воду завдяки співпраці України та Швеції: проєкт оцінюється в 2,3 млн євро

Херсонська область отримає до 40 інноваційних систем очищення води завдяки співпраці з шведською компанією Wayout International AB.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міндовкілля.

Відповідний Меморандум підписали Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Херсонська обласна військова (державна) адміністрація, Установа "Агенція регіонального розвитку “Офіс євроінтеграції” Херсонської області" та шведська компанія Wayout International AB

Проєкт має на меті забезпечити деокуповані території Херсонської області якісною питною водою. Це особливо важливо з огляду на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабною агресією РФ та руйнуванням критичної інфраструктури, зокрема підривом Каховської ГЕС. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Швеції.

Сторони укладання Меморандуму домовилися про стратегічну співпрацю, спрямовану на впровадження інноваційних, сталих і довгострокових рішень у сфері водопостачання.

Системи Wayout працюють без використання пластику та хімікатів, забезпечують питну воду з будь-якого джерела, мають термін служби до 30 років, а їх дистанційне управління та моніторинг через цифрову платформу гарантує сталу ефективність.

Перший пілотний проєкт буде реалізовано у Великоолександрівській громаді у Бериславському районі Херсонської області, де одна система може забезпечити водою 11,5 тисяч мешканців. Загальна вартість цього пілоту — 2,3 млн євро.

Нагадаємо, у Миколаївській області активно триває будівництво нового магістрального водогону, який має забезпечити регіон питною водою вже цього літа. Роботи ведуться безперервно, у дві зміни.