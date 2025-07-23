За полгода в Украине ликвидировано шесть тысяч незаконных свалок: результаты проверок

Из-за ненадлежащего управления отходами в Украине образуется значительное количество несанкционированных свалок. За первое полугодие было ликвидировано 6 тысяч таких объектов общей площадью 485 гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

В общей сложности за шесть месяцев органами местного самоуправления в пределах подконтрольной территории Украины выявлено 7,2 тыс. несанкционированных свалок площадью 965 га, что сравнимо с более чем 1300 футбольных полей.

Кроме того, органами Госэкоинспекции по результатам проверок и обследований выявлено 2 тыс. несанкционированных свалок площадью 246 га. Требования предоставлено на ликвидацию 752 несанкционированных свалок. Ведомство ликвидировало 736 незаконных объектов общей площадью 28 гектаров.

В Госэкоинспекции отметили, что следствием не реализации в полной мере полномочий органов местного самоуправления в сфере управления отходами приводит к образованию несанкционированных свалок и постоянному росту их количества и площадей.

Несанкционированные свалки негативно влияют на окружающую среду и вызывают загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха, а также уничтожают природные среды обитания живых организмов.

Напомним, в апреле сообщалось, что для регионов Украины приступили к разработке первых кластерных концепций управления отходами. В настоящее время специалисты проводят анализ и оценку существующей системы управления отходами и прогнозирования объемов образования отходов на ближайшие 10 лет.