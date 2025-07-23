Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,10

48,89

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За полгода в Украине ликвидировано шесть тысяч незаконных свалок: результаты проверок

мусор, свалка, отходы
За 6 месяцев 2025 года в Украине ликвидировано 6 тысяч незаконных свалок. / Freepik

Из-за ненадлежащего управления отходами в Украине образуется значительное количество несанкционированных свалок. За первое полугодие было ликвидировано 6 тысяч таких объектов общей площадью 485 гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

В общей сложности за шесть месяцев органами местного самоуправления в пределах подконтрольной территории Украины выявлено 7,2 тыс. несанкционированных свалок площадью 965 га, что сравнимо с более чем 1300 футбольных полей.

Кроме того, органами Госэкоинспекции по результатам проверок и обследований выявлено 2 тыс. несанкционированных свалок площадью 246 га. Требования предоставлено на ликвидацию 752 несанкционированных свалок. Ведомство ликвидировало 736 незаконных объектов общей площадью 28 гектаров.

Фото 2 — За полгода в Украине ликвидировано шесть тысяч незаконных свалок: результаты проверок

В Госэкоинспекции отметили, что следствием не реализации в полной мере полномочий органов местного самоуправления в сфере управления отходами приводит к образованию несанкционированных свалок и постоянному росту их количества и площадей.

Несанкционированные свалки негативно влияют на окружающую среду и вызывают загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха, а также уничтожают природные среды обитания живых организмов.

Напомним, в апреле сообщалось, что для регионов Украины приступили к разработке первых кластерных концепций управления отходами. В настоящее время специалисты проводят анализ и оценку существующей системы управления отходами и прогнозирования объемов образования отходов на ближайшие 10 лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук