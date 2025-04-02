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В Украине разработают первую кластерную систему управления отходами: что она предполагает
Для регионов Украины приступили к разработке первых кластерных концепций управления отходами. В настоящее время специалисты проводят анализ и оценку существующей системы управления отходами и прогнозирования объемов образования отходов на ближайшие 10 лет.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что одна из первых в Украине кластерных концепций управления отходами будет разработана для Ужгородского кластера в Закарпатской области.
Сообщается, что Ужгородский кластер будет состоять из трех субкластеров:
- Ужгородского;
- Перечинского;
- Чопского.
Специалисты проводят анализ и оценку существующей системы управления отходами и прогнозирования объемов образования отходов на ближайшие 10 лет.
Так, по оценкам экспертов, к 2034 году количество населения Ужгородского кластера вместе с внутренне перемещенными лицами может составить 285 тыс. человек, а объемы образования отходов составят около 144 тыс. человек. тонн в год.
Больше отходов (60%) в кластере генерирует Ужгородская городская территориальная община. Поэтому больше всего объектов управления бытовыми отходами планируется разместить в Средненской территориальной общине. Среди них:
- сортировочная станция,
- предприятие механико-биологической обработки,
- современный полигон.
Также рассматривается возможность создания ТЭЦ на возобновляемом топливе из отходов (RDF). В Перечинском и Чопском территориальных общинах предполагается размещение мусоросортировочно-перегрузочных объектов.
Всего к 2034 году в Ужгородском кластере планируется создать минимум 16 пунктов раздельного сбора бытовых отходов.
"Кластерная система управления отходами позволит повысить устойчивость, конкурентоспособность и эффективность предприятий, осуществляющих операции по управлению отходами на определенной территории, а также сделает их более привлекательными для инвестиций", — отмечают в ведомстве.
Напомним, в Украине планируют строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые будут использоваться в качестве горючего переработанного мусора. Теперь выбирают общины для строительства.
Также в Одессе построят мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло .