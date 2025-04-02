В Україні розроблять першу кластерну систему управління відходами: що вона передбачає

Для регіонів України розпочали розробку перших кластерних концепцій управління відходами. Зараз фахівці проводять аналіз і оцінку існуючої системи управління відходами та прогнозування обсягів утворення відходів на найближчі 10 років.

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

Зазначається, що одну з перших в Україні кластерних концепцій управління відходами буде розроблено для Ужгородського кластера у Закарпатській області.

Повідомляється, що Ужгородський кластер складатиметься з трьох субкластерів:

Ужгородського;

Перечинського;

Чопського.

Наразі фахівці проводять аналіз і оцінку існуючої системи управління відходами та прогнозування обсягів утворення відходів на найближчі 10 років.

Так, за оцінками експертів, до 2034 року кількість населення Ужгородського кластера, разом з внутрішньо переміщеними особами, може скласти 285 тис. осіб, а обсяги утворення відходів сягатимуть близько 144 тис. тонн на рік.

Найбільше відходів (60%) у кластері генерує Ужгородська міська територіальна громада. Тому найбільше об’єктів управління побутовими відходами планується розмістити у Середнянській територіальній громаді. Серед них:

сортувальна станція,

підприємство механіко-біологічного оброблення,

сучасний полігон.

Також розглядається можливість створення ТЕЦ на відновлювальному паливі з відходів (RDF). В Перечинській і Чопській територіальних громадах передбачається розміщення сміттєсортувально-перевантажувальних об’єктів.

Усього до 2034 року в Ужгородському кластері планується створити мінімум 16 пунктів роздільного збирання побутових відходів.

"Кластерна система управління відходами дозволить підвищити стійкість, конкурентоспроможність та ефективність підприємств, які здійснюють операції з управління відходами на певній території, а також зробить їх більш привабливими для інвестицій", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, в Україні планують будівництво теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які використовуватимуть як пальне перероблене сміття. Наразі обирають громади для будівництва.

Також в Одесі побудують сміттєспалювальний завод, який вироблятиме електрику і тепло.