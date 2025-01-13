В Україні побудують ТЕЦ, які працюватимуть на смітті

В Україні планують будівництво теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які використовуватимуть як пальне перероблене сміття. Наразі обирають громади для будівництва.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що відомство вибирає громади для проєкту будівництва ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та CRF паливі. Це дозволить зменшити залежність від традиційного палива.

Головними критеріями відбору громад є подібна кількість населення та наявність сміттєпереробки. Це дасть змогу створити типовий проєкт станції, потужність якої зможе забезпечити теплом відносно однакову частину населення.

За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, наразі є дві громади, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ. Вони вже працюють над будівництвом сміттєпереробних заводів.

"Важливо, аби здійснювалась переробка сміття в громаді, а те, що переробити не можна — йтиме на спалення, аби забезпечувати громаду теплом через майбутню ТЕЦ", — зауважив Сухомлин.

Він наголосив, що побудова ТЕЦ, які зможуть працювати на RDF- та CRF-паливі, — це "складний проєкт", і його не можна втілити "в один клік".

"Але його впровадження точно спрацює як інвестиція в майбутнє", — підкреслив Сухомлин.

Він додав, що днями зустрічався з послом Фінляндії в Україні Тарʼєю Фернандес та головним спеціалістом з питань торгівлі та відбудови Хенрі Рііхімякі, які підтримали проєкт.

Зокрема, Фернандес запропонувала спланувати ознайомчий тур представників українських громад на подібні ТЕЦ у Фінляндії.

Сухомлин також повідомив, що у будівництві зацікавлені фінські компанії. Також розробку підтримали посольства Великої Британії в Україні та Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.

Також в Одесі побудують сміттєспалювальний завод, який вироблятиме електрику і тепло.