В Украине построят ТЭЦ, которые будут работать на мусоре

В Украине планируют строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые будут использоваться в качестве горючего переработанного мусора. В настоящее время выбирают общины для строительства.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Отмечается, что ведомство выбирает общины для проекта строительства ТЭЦ, которые будут работать на топливе RDF и CRF. Это позволит снизить зависимость от традиционного топлива.

Главными критериями отбора общин являются сходная численность населения и наличие мусоропереработки. Это позволит создать типичный проект станции, мощность которой сможет обеспечить теплом относительно одинаковую часть населения.

По словам главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина, сейчас есть две общины, наиболее подготовленные к построению ТЭЦ. Они уже работают над строительством мусороперерабатывающих заводов.

"Важно, чтобы осуществлялась переработка мусора в общине, а то, что переработать нельзя, будет идти на сожжение, чтобы обеспечивать общество теплом через будущую ТЭЦ", — отметил Сухомлин.

Он подчеркнул, что построение ТЭЦ, которые смогут работать на RDF- и CRF- топливные — это "сложный проект", и его нельзя воплотить "в один клик".

"Но его внедрение точно сработает как инвестиция в будущее", — подчеркнул Сухомлин.

Он добавил, что на днях встречался с послом Финляндии в Украине Тарьей Фернандес и главным специалистом по торговле и восстановлению поддержавших проект Хенри Риихимяки.

В частности, Фернандес предложила спланировать ознакомительный тур представителей украинских общин на подобные ТЭЦ в Финляндии.

Сухомлин также сообщил, что в строительстве заинтересованы финские компании. Разработку поддержали посольства Великобритании в Украине и Международной Финансовой Корпорации (IFC).

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.

Также в Одессе построят мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло .