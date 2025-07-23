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За пів року в Україні ліквідовано 6000 незаконних сміттєзвалищ: результати перевірок

сміття, сміттєзвалище, відходи
За 6 місяців 2025 року в Україні ліквідовано 6 тисяч незаконних сміттєзвалищ. / Freepik

Через неналежне управління відходами в Україні утворюється значна кількість несанкціонованих  сміттєзвалищ. За перше півріччя було ліквідовано 6 тисяч несанкціонованих об’єктів, загальною площею 485 гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Загалом за шість місяців органами місцевого самоврядування в межах підконтрольної території України виявлено 7,2 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ площею 965 га, що можна порівняти з понад 1300 футбольних полів.

Крім того, органами Держекоінспекції за результатами перевірок та обстежень виявлено 2 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ площею 246 га. Вимоги надано на ліквідацію 752 несанкціонованих сміттєзвалищ. Відомство ліквідувало 736 незаконних об’єктів, загальною площею 28 гектарів.

Фото 2 — За пів року в Україні ліквідовано 6000 незаконних сміттєзвалищ: результати перевірок

У Держекоінспекції зазначили, що наслідком не реалізації повною мірою повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами призводить до утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та постійного зростання їх кількості та площ.

Несанкціоновані сміттєзвалища негативно впливають на навколишнє середовище та спричиняють забруднення поверхневих та підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря, а також знищують природні середовища існування живих організмів.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що для регіонів України розпочали розробку перших кластерних концепцій управління відходами. Зараз фахівці проводять аналіз і оцінку існуючої системи управління відходами та прогнозування обсягів утворення відходів на найближчі 10 років.

Автор:
Тетяна Ковальчук