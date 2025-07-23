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Из 21 тысячи уголовных дел по бизнесу уже закрыта треть

бизнес, Кравченко
Треть дел против бизнеса уже закрыта / Офис Генерального прокуроры Украины

В Украине продолжается масштабный аудит уголовных производств, касающихся предпринимательской деятельности. Из 21 тысячи дел, идентифицированных как связанных с бизнесом, уже закрыто около 7 тысяч.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на брифинг генерального прокурора Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, ранее считалось, что таких производств гораздо меньше — примерно 6 тысяч. Однако после тщательного анализа выяснилось, что реальная цифра в несколько раз больше. Большинство дел находятся в производстве Национальной полиции и Бюро экономической безопасности.

Генпрокурор подчеркнул, что аудит помог выявить большое количество дел, не имеющих судебной перспективы и годами остававшихся без движения. После дополнительной проверки было принято решение о закрытии таких производств.

"Решение простое: нет судебной перспективы – закрыли. Нужно для закрытия провести ту или иную судебную экспертизу – провели, подтвердили мнение, закрыли", – пояснил Кравченко.

Он также отметил, что во многих случаях достаточно провести судебно-экономическую или строительно-техническую экспертизу, не прибегая к обыскам. В случае установления ущерба следствие получает основания для подозрения, в противном случае дело закрывают.

Добавим, что в Украине останавливают вмешательство контролирующих органов в работу бизнеса, вводят цифровой контроль и готовят реформу правоохранительной системы в сфере предпринимательства.

Кроме этого, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.

Автор:
Татьяна Гойденко