З 21 тисячі кримінальних справ щодо бізнесу вже закрито третину

В Україні триває масштабний аудит кримінальних проваджень, які стосуються підприємницької діяльності. З 21 тисячі справ, що були ідентифіковані як пов’язані з бізнесом, вже закрито близько 7 тисяч.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Укрінформ" з посиланням на брифінг генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, раніше вважалося, що таких проваджень значно менше — приблизно 6 тисяч. Однак після ретельного аналізу з’ясувалося, що реальна цифра у кілька разів більша. Більшість справ перебуває у провадженні Національної поліції та Бюро економічної безпеки.

Генпрокурор наголосив, що аудит допоміг виявити велику кількість справ, які не мають судової перспективи та роками залишалися без руху. Після додаткової перевірки було ухвалено рішення закривати такі провадження.

"Рішення просте: немає судової перспективи – закрили. Потрібно для закриття провести ту чи іншу судову експертизу – провели, підтвердили думку, закрили", — пояснив Кравченко.

Він також зазначив, що в багатьох випадках достатньо провести судово-економічну чи будівельно-технічну експертизу, не вдаючись до обшуків. У разі встановлення збитків — слідство отримує підстави для підозри, у протилежному випадку — справу закривають.

Додамо, що в Україні зупиняють втручання контролюючих органів у роботу бізнесу, натомість запроваджують цифровий контроль і готують реформу правоохоронної системи у сфері підприємництва.

Окрім цього, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.