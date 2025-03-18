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Что скрывают уголовные процедуры, или борьба бизнеса за свои права
Кто из украинцев не слышал ужасных историй о внезапных обысках предпринимателей, безосновательно изъятых документах, заблокированных счетах и арестованном имуществе? Почти каждый бизнесмен, хоть немного выросший над уровнем "ФОП-одиночка", имеет контрагента или просто знакомого, попавшего в жернова уголовных расследований, или сам в них побывал. И дело не всегда в реальных правонарушениях, чаще это результат несовершенства законодательства, которым умело пользуются недобросовестные работники правоохранительных органов.
Недавно парламент поддержал за основу законопроект №12439 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства". Этот документ, хотя и направлен на усиление гарантий для бизнеса и уже учел некоторые его предложения, очень прогрессивный, однако все еще имеет недостатки и может быть значительно улучшен.
Фантомные расследования и бесправные жертвы
В последнее время значительно увеличилось количество уголовных производств, открытых правоохранителями в отношении налогоплательщиков, бизнеса, в которых после проведения соответствующих следственных действий (обысков, изъятий документов, товаров, блокирования счетов, допросов и т.п.) не предъявляются подозрения должностным лицам субъектов хозяйствования, а уголовные производства не направляются в суд с обвинительными актами по причине отсутсвия оснований для этого.
Общеизвестно, что именно уголовные дела являются основным инструментом противоправного давления правоохранителей на бизнес. Даже официальная статистика с сайта Офиса генерального прокурора свидетельствует, что только около 8 – 9% уголовных производств, открытых в отношении бизнеса за уклонение от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины) и по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества), направляются в суд. В то время как значительная часть таких уголовных производств, исходя из адвокатской практики, используются правоохранителями для давления на бизнес.
Во время проведения расследования в таких уголовных производствах из-за отсутствия надлежащего процессуального статуса хозяйствующих субъектов (читай бесправности) происходят грубые нарушения их прав и интересов. Дело в том, что только после того, как должностным лицам предприятия предъявляется подозрение, предприятие, его должностные лица и их защита получают статус "стороны уголовного производства". И у них появляются права: право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства и т.д., то есть предприятия получают возможность защищаться. А до этого у предприятия – только статус "другого лица" в понимании УПК Украины, который не дает никаких возможностей для защиты от произвола правоохранителей, никаких возможностей для реализации принципа состязательности сторон в процессе следствия.
Именно поэтому ведущие бизнес-ассоциации Украины предлагают на таких лиц ("других лиц" в понимании УПК Украины) распространить статус "стороны уголовного производства" и тем самым расширить их права в ходе уголовного расследования.
"Изъяли, потом разберемся": временное, которое становится постоянным
Отдельная проблема – статус имущества, изъятого во время обысков. На практике судьи предоставляют разрешения на обыски с размытыми формулировками типа "изъятие имущества, которое может иметь значение для уголовного производства". В результате правоохранители забирают все, что только могут, — от документов и компьютеров до личных вещей и средств сотрудников.
И вот что происходит дальше: это имущество не признается временно изъятым, а значит, не требует судебного решения об аресте. Предприятия месяцами не могут вернуть свои вещи и даже не имеют возможности обжаловать их изъятие.
Бизнес предлагает внести в текст закона изменения, в результате которых любое имущество, изъятое при обыске, будет иметь статус временно изъятого имущества. Это заставит правоохранителей получать краткосрочное разрешение суда, либо обращаться к следственному судье, обосновав необходимость временного наложения ареста на имущество, либо заставит возвращать имущество владельцу.
Арестуй – отпусти
Еще одна болезненная проблема – повторное наложение ареста на имущество на тех же основаниях, если ранее в таком аресте было отказано или он был отменен. Это как "игра в прятки" с правосудием: сегодня суд отменил арест, а завтра прокурор подает почти идентичное представление другому следственному судье и получает новый арест.
Ведущие бизнес-ассоциации – члены Украинского Совета Бизнеса – предлагают запретить такую практику на законодательном уровне, а также предоставить прокурору, следователю или стороне защиты право инициировать отмену ареста имущества, если для этого появляются обоснованные основания.
Залог как инструмент давления
"Внесите залог в размере 10 миллионов гривен (или 50 или 100 миллионов) и можете не сидеть в СИЗО" – с такими суммами часто сталкиваются представители бизнеса, когда против них открывают уголовные производства (исходя из адвокатской практики). Хотя УПК устанавливает разумные рамки залога как меры пресечения в зависимости от тяжести преступления. Суды под давлением правоохранителей часто устанавливают суммы, значительно превышающие эти ограничения и абсолютно не аргументированные, немотивированные и нереальные.
Нереально высокие залоги становятся инструментом давления на бизнес, заставляя предпринимателей искать "альтернативные пути" решения проблемы, например, давать взятки.
Экспертизы и "секретный ущерб"
Отдельная боль – определение материального ущерба в уголовных производствах. Распространена ситуация, когда предпринимателя обвиняют в нанесении государству ущерба на миллионы гривен. Но как именно начислена эта сумма – тайна. И сумма никак не вяжется со здравым смыслом.
Правоохранители часто открывают дела по собственным подсчетам или на основании внутренних документов – отчетов, справок, аналитических продуктов БЭБ. И даже пытаются в суд направить уголовные производства с таким определением размера ущерба. При этом профессиональные экспертизы по оценке размера убытков не производятся, а сторона защиты не имеет доступа к методологии расчетов.
Бизнес сообщество предлагает вернуться к норме об обязательном проведении экспертизы для определения размера материального ущерба и праву стороны защиты знакомиться с постановлением следователя о назначении такой экспертизы и задавать вопросы экспертам.
Бизнес-сообщество призывает народных депутатов учесть предложенные изменения при подготовке законопроекта ко второму чтению и как можно быстрее принять в целом доработанную редакцию. Ведь защита прав предпринимателей – не просто борьба за комфортные условия бизнеса. Это борьба за экономическое развитие Украины в условиях войны и будущего восстановления.
Возможно, именно эти изменения, наконец, сделают уголовный процесс инструментом справедливости, а не давления на бизнес. И тогда фраза "к вам пришли с обыском" перестанет быть приговором для компании.